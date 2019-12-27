Ученые смогли клонировать неживую плоть

Синтетическая ДНК позволила повторить пластикового кролика.

Клонирование - не новинка в науке. Живую плоть научились клонировать еще в прошлом тысячелетии. Но теперь пришло время клонировать неживую плоть. Швейцарские ученые смогли создать точную копию пластикового кролика, при этом использовав синтетическую ДНК.

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Напомним, в грамме ДНК находится около 215 петабайт данных. Их легко копировать и создавать живые организмы. Живая клетка автоматически получает резервную копию данных. Но что делать с синтетикой?

Исследователи из Швейцарии решили найти способ, как клонировать любой предмет по маленькой его частичке. Т.е. удалось разработать аналог искусственного ДНК.

Для этого ученые взяли цифровую модель фигурки в виде кролика. Полученная информация была закодирована в ДНК и упакована в кремниевые шарики. Потом шарики добавили в чернила из полимера и напечатали фигурку кролика. Потом ее передали другой команде, которая сделала срезы пластика, нашла кремниевые ячейки, прочитала данные из ДНК и напечатала новые фигурки.

Так проделали несколько раз, что позволило убедиться, что ДНК стабильна. Таким образом была получена практически вечная структура, что позволит создавать предметы бесконечно.

Что это даст: Перед человечеством открываются возможности для сохранения и распространения вещей. Получив ДНК из маленького кусочка, можно на 3D-принтере распечатать полноразмерный предмет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае клонировали модифицированных обезьян.