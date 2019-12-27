В Китае начнут выпускать робокотов

Прекрасный выбор для тех, у кого аллергия на кошачью шерсть.

Возможно вы слышали про робопсов. Теперь настало время кошачьих. На Kickstarter начался сбор на создание робокотов. Или робокошек, как кому нравится. На самом деле, это выглядит довольно мило.

MarsCat, созданный Elephant Robotics, выглядит очень похоже на кота, но он недостаточно реалистичен. Так что заменить пушистика ему не удастся.

MarsCat kickstarter.com

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MarsCat будет выпускаться в белом, сером, имбирном и черном цветах, он оснащен шестью емкостными сенсорами, 5-мегапиксельной камерой в носу, чтобы помочь ему “видеть“, а управляется при помощи мини-компьютера Raspberry Pi 3. В Elephant Robotics заявили, что робокот будет иметь от двух до трех часов автономной работы при “постоянном взаимодействии“ и до пяти часов при малой нагрузке, например, когда MarsCat лежит или сидит.

Elephant Robotics говорит, что ваше взаимодействие с MarsCat будет определять его индивидуальность. Например, если вы много общаетесь с MarsCat, робокот, вероятно, будет чаще мяукать в ответ. Компания также заявляет, что MarsCat может распознавать 20 ключевых слов, а генеральный директор Джои Сонг сообщает, что MarsCat распознает конкретные команды.

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Если вы хотите изменить поведение MarsCat самостоятельно, Elephant Robotics говорит, что вы сможете программировать действия для него, используя открытый API и его мини-компьютер Raspberry Pi. Пока нет площадки, где разработчики загружают или делятся своими запрограммированными действиями, но Сонг говорит, что на сайте Elephant Robotics должен появиться раздел для загрузки программ от пользователей.

Когда MarsCat официально поступит в продажу в следующем году, Elephant Robotics заявляет, что он будет стоить 1299 долларов. Это может показаться дорогим - для сравнения, робот-собака Sony Aibo стоит $ 2899,99, но домашние животные-роботы не дешевы. По крайней мере, пока.

Напомним, ранее сообщалось, что инженеры создали робопчелу на солнечных батареях.