Болезнь гибких смартфонов: Mate X тоже выходит из строя
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Помните первый складной смартфон от Samsung -Galaxy Fold, который был анонсирован еще в начале 2019 года, но в продажу попал только осенью? Первые модели были очень хрупкими и выходили из строя буквально от прикосновения. Но, похоже, эта проблема касается всех складных смартфонов.
Так, Huawei выпустила свой складной смартфон Mate X позже из-за возможных проблем. Но их избежать не удалось.
На видео запечатлели вышедший из строя смартфон - у него перестал работать экран. Специалисты предполагают, что мог выйти из строя шельф, который отвечает за передачу изображения на экран.
This is great! Huawei Mate X— Max J. (@Samsung_News_) December 26, 2019
Source: https://t.co/wIucXNLjRQ pic.twitter.com/vOlMCkHZ4w
Что именно произошло со смартфоном - пока неизвестно, как и нет комментариев от Huawei.
Напомним, ране сообщалось, что стала известна стоимость складного смартфона Huawei Mate X.
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