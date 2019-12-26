Болезнь гибких смартфонов: Mate X тоже выходит из строя

Гибкие смартфоны ломаются быстрее обычных.

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Помните первый складной смартфон от Samsung -Galaxy Fold, который был анонсирован еще в начале 2019 года, но в продажу попал только осенью? Первые модели были очень хрупкими и выходили из строя буквально от прикосновения. Но, похоже, эта проблема касается всех складных смартфонов.

Так, Huawei выпустила свой складной смартфон Mate X позже из-за возможных проблем. Но их избежать не удалось.

На видео запечатлели вышедший из строя смартфон - у него перестал работать экран. Специалисты предполагают, что мог выйти из строя шельф, который отвечает за передачу изображения на экран.

Что именно произошло со смартфоном - пока неизвестно, как и нет комментариев от Huawei.

Напомним, ране сообщалось, что стала известна стоимость складного смартфона Huawei Mate X.