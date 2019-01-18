Президент Xiaomi разбил орех смартфоном Redmi Note 7

Так он продемонстрировал его надежность.

Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) не нашёл иного способа для доказательства прочности недавно вышедшего смартфона Redmi Note 7, как разбить с его помощью грецкий орех.

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Для большей наглядности этот процесс был снят с помощью Mi 8 s в режиме замедленной съёмки “Slow Motion“ со скоростью 960 кадров в секунду. Теперь всем ясно, что это был именно грецкий орех, и его с легкостью раскалывают на куски с помощью Redmi Note 7.

Компания сообщила, что в ближайшем будущем Redmi Note 7 получит поддержку режима ночной съемки (Night mode), который дебютировал в Xiaomi Mi Mix 3 и имеется у большинства премиум-смартфонов.

Можно предположить, что это видео является намёком на поддержку в будущем смартфоном съёмки «Slow Motion» со скоростью 960 кадров в секунду. В настоящее время Redmi Note 7 официально поддерживает запись видео с разрешением 1080p и 720p со скоростью 120 кадров/с.

Напомним, ранее глава Xiaomi показал новый безрамочный смартфон с выдвижной камерой.

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