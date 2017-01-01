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Пропустят десяток: Новый флагман Samsung будет называться Galaxy S20

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Инсайдер рассказал, что не стоит ждать Galaxy S11.
Новый Galaxy может получить название S20
Новый Galaxy может получить название S20
akket.com

Неожиданное заявление сделал сетевой информатор Ice Universe, который редко ошибался в своих прогнозах. В Twitter он лишь написал "Galaxy S20", намекая на то, что это и будет следующим смартфоном компании.

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Возможно, в Samsung решили изменить порядочный номер Galaxy, и вместо S11 выпустить S20. Это вполне логичный ход, учитывая, что следующий год 2020-й.

Напомним, производители часто меняют название, пропуская нумерацию. Так было с iPhone, когда вышли iPhone 8 и iPhone X, Meizu, которые пропустили сначала четверку, а потом еще и выпустив Meizu 15, пропустив сразу шесть цифр.

Заодно инсайдер добавил информацию про Galaxy Fold 2, снимки которого появились в интернете. По заверениям  Ice Universe, это действительно новый смартфон, который будет покрыт ультратонким стеклом.

Напомним, ранее сообщалось, что Galaxy S11+ приписывают уродливую камеру.

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Теги: Galaxy S11, Galaxy S20, Samsung
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