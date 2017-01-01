Пропустят десяток: Новый флагман Samsung будет называться Galaxy S20

Инсайдер рассказал, что не стоит ждать Galaxy S11.

Неожиданное заявление сделал сетевой информатор Ice Universe, который редко ошибался в своих прогнозах. В Twitter он лишь написал "Galaxy S20", намекая на то, что это и будет следующим смартфоном компании.

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Возможно, в Samsung решили изменить порядочный номер Galaxy, и вместо S11 выпустить S20. Это вполне логичный ход, учитывая, что следующий год 2020-й.

Напомним, производители часто меняют название, пропуская нумерацию. Так было с iPhone, когда вышли iPhone 8 и iPhone X, Meizu, которые пропустили сначала четверку, а потом еще и выпустив Meizu 15, пропустив сразу шесть цифр.

Заодно инсайдер добавил информацию про Galaxy Fold 2, снимки которого появились в интернете. По заверениям Ice Universe, это действительно новый смартфон, который будет покрыт ультратонким стеклом.

Напомним, ранее сообщалось, что Galaxy S11+ приписывают уродливую камеру.