Galaxy S11+ приписывают уродливую камеру

Инсайдеры рассказали, какой будет модуль камеры на новом флагмане Samsung .

В сети продолжают прибывать подробности о горячо ожидаемом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11+. На этот раз информацией поделился хорошо себя зарекомендовавший китайский информатор Ice Universe.

По данным источника, Samsung Galaxy S11+ станет обладателем самой крупной системы камер в истории смартфонов. На данный момент камера будущего флагмана является самым спорным элементом предполагаемого дизайна.

Известный инсайдер Стивен Хаммерстоффер создал рендеры на основе фабричных чертежей и камера выглядит на них довольно странно. Выступ для системы камер занимает очень внушительную часть задней панели, а датчики разбросаны по нему весьма хаотично. По мнению Ice Universe, на самом деле смартфон будет выглядеть заметно привлекательнее, чем на рендерах. То ли Хаммерстоффер получил неверные чертежи, толи это были чертежи раннего прототипа.

При этом от камеры ожидают революцию по качеству съёмки. Ей приписывают 108-мегапиксельный основной датчик, датчик для ночной съёмки, 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум