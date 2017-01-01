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Лунные города хотят строить в тоннелях

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На поверхности строить города нет смысла, считают ученые.
Проект Льюиса Дартнелла
Проект Льюиса Дартнелла
popmech.ru

Профессор Вестминстерского университета Льюис Дартнелл предложил строить лунные города в тоннелях. Так можно избежать сильных перепадов температур на поверхности. Ведь между днем и ночью температура может колебаться до 270 градусов. 

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Также подземные города помогут избежать радиации и попадания метеоритов. 

Подземные, точнее, подлунные жилища, можно разместить в уже готовых тоннелях, которые были созданы жидкой лавой. Поселенцы смогут изредка выбираться из таких домов для добычи гелия-3 и воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли воду, которая образуется от солнечного ветра.

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Теги: Луна, космос
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