iPhone SE 2 показали на видео

Новый смартфон получит тройную камеру.

В соцсетях появилось видео, где, скорей всего, показали новый iPhone SE 2. В ролике видно, что его достали из коробки и включили.

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Но инсайдер и дизайнер Бен Гескин, который ранее отметился правдивыми рендерами разных моделей iPhone, заявил, что это не новый iPhone.

По утверждению источника, на видео показали созданную энтузиастами уникальную версию iPhone 11 Pro, которая имеет плоскую боковую панель. Так ли это, узнаем уже весной, когда должны показать iPhone SE 2.

Но сейчас уже известно, что новый iPhone получит экран на 4,7-дюймов, систему на кристалле Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти NAND.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попала новая дата презентации iPhone SE 2.