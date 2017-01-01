Новые iPhone показали на видео

Макеты смартфонов сделали по размерам настоящих моделей.

Портал Tiger Mobiles опубликовал видеоролик, подробно демонстрирующий макеты девятого и одиннадцатого iPhone, которые будут презентованы публике на специальном мероприятии корпорации Apple нынешней осенью.

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Как ожидается, Apple представит на осенней презентации три модели смартфонов: 9 с ЖК-дисплеем, а также более продвинутые XI и XI Plus с OLED-дисплеем. Кроме других экранов, «одиннадцатые» iPhone получат двойную камеру. Инсайдеры утверждают, что на старших моделях корпус будет сделан из нержавеющей стали, а на младшей — из алюминия. При этом iPhone 9 впервые в линейке смартфонов Apple с ЖК-дисплеями лишится кнопки Home и получит экран с технологией Face ID и «монобровью». Его стоимость составит около 800 долларов, модели XI — 900 долларов, а iPhone XI Plus будет продаваться уже за 1000 долларов.