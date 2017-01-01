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В Сеть слили внешний вид смартфона Moto G8 Power

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Смартфон будет работать на Android 10 и иметь четыре камеры.
Moto G8 Power
Moto G8 Power
slashgear.com

Фото пока еще не вышедшего смартфона Moto G8 Power в Сеть слил ресурс Slashleaks. Сам телефон уже числится в базе данных Федеральной комиссии связи США (FCC), что значит скорый выход на рынок.

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На рендерах смартфон показали в защитном чехле. По незакрытым частям можно уверенно сказать, что у телефона дисплей имеет отверстие в верхнем левом углу для фронтальной камеры.

А на задней стороне расположились сразу четыре камеры с вертикальной ориентацией. Один модуль стоит отдельно. 

Moto G8 Power
Moto G8 Power
slashgear.com

Также на задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев. На верхнем торце - 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, а на нижнем- порт USB Type-C.

Известно, что дисплей смартфона будет иметь 6,3 дюйма по диагонали, на борту - процессор Snapdragon 665, а за питание отвечает батарея емкостью 5000 мА·ч.

Телефон с коробки имеет Android 10. О стоимости не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola выпустила доступный смартфон для макросъемки.

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Теги: Moto, Motorola, смартфон
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