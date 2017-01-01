Как получить чистый натрий из щелочи: Эксперименты

Как можно получить металл простым способом?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Блогер из Огненное ТВ попробовал создать аппарат для получения щелочных металлов. Самым простым в получении является натрий.

Натрий - это очень активный металл, который при контакте с водой производит бурную реакцию с выделением тепла и водорода.

А самый простой способ получить натрий - использовать средство для прочистки труб.

Напомним, ранее блогеры создавали сухой спирт из Колы и камней.