Как получить чистый натрий из щелочи: Эксперименты
Как можно получить металл простым способом?
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Блогер из Огненное ТВ попробовал создать аппарат для получения щелочных металлов. Самым простым в получении является натрий.
Натрий - это очень активный металл, который при контакте с водой производит бурную реакцию с выделением тепла и водорода.
А самый простой способ получить натрий - использовать средство для прочистки труб.
Напомним, ранее блогеры создавали сухой спирт из Колы и камней.
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