Сухой спирт из Колы и камней: Эксперименты
Для создания сухого спирта сначала нужно получить жидкий спирт.
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В этом видео блогер из Thoisoi расскажет о том, как он сделал твердый спирт из обычной Кока-Колы. Для этого нужно добавить сахар в колу и дрожжи, и дать ей забродить для получения спирта.
Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить!
Напомним, ранее блогеры пытались сделать вермишель быстрого приготовления своими руками.
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