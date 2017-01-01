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Сухой спирт из Колы и камней: Эксперименты

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Для создания сухого спирта сначала нужно получить жидкий спирт.

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В этом видео блогер из Thoisoi расскажет о том, как он сделал твердый спирт из обычной Кока-Колы. Для этого нужно добавить сахар в колу и дрожжи, и дать ей забродить для получения спирта. 

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить! 

Напомним, ранее блогеры пытались сделать вермишель быстрого приготовления своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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