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Названы самые ненадежные пароли 2019 года

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Если ваш есть в списке - пора уже, наконец, его поменять.
Среди худших паролей традиционно - 123456
Среди худших паролей традиционно - 123456
threatpost.ru

Компания NordPass раскрыла небезопасные пароли, которые люди использовали в 2019 году. Эксперты пояснили, что собрали базу из 500 миллионов утекших в сеть паролей и выявили самые ненадежные из них.

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Среди самых распространенных уязвимых паролей оказались те, что состоят из простых комбинаций цифр (12345,111111,123321) или сочетаний букв, формирующих вертикальную или горизонтальную линию на QWERTY-клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

Эксперты отметили, что небезопасно использовать в качестве пароля распространенные женские имена. Выяснилось, что больше 800 тысяч людей используют пароль «password», который также является ненадежным. Кроме того, в списке оказались такие простые пароли, как «iloveyou», «test», «princess», «sunshine», «monkey», «family», «football».

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По словам специалистов, в топе уязвимых паролей в этом году оказались те же самые комбинации, что и в прошлом. Они объяснили, что причина этого состоит в том, что люди не хотят запоминать длинные и сложные пароли, а также считают, что им нечего скрывать.

Ранее специалисты в области кибербезопасности назвали главные виды угроз в сети, которые ожидают юзеров в будущем. По их мнению, злоумышленники найдут новые сложные способы заражать устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы худшие пароли 2018 года.

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Теги: пароли, итоги 2019 года, итоги
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