Ничего не меняется: Названы худшие пароли 2018 года

Уже несколько лет подряд самые худшие пароли не меняются.

Худшие пароли не меняются который год iPhones.ru

Специализирующаяся на цифровой безопасности компания SplashData опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг худших паролей. В 2018 году список снова возглавили не менее традиционные 123456 и password. Эти пароли занимают первое и второе места уже пятый год подряд.

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Но есть в рейтинге и необычные дебютанты. Так, двадцать первое и третье места заняли пароли charlie и donald, шестое — 111111, восьмое и одиннадцатое — sunshine и princess, а на четырнадцатом расположился 666666.

По словам Моргана Слейна (Morgan Slain), это настоящая загадка, почему пользователи продолжают подвергать себя такому риску, несмотря на частые новости о взломах и масштабных утечках пользовательских данных.

В десятку худший паролей вошли:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou

Сравни эти пароли с худшими паролями 2017 года.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.