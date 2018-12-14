Ничего не меняется: Названы худшие пароли 2018 года
Специализирующаяся на цифровой безопасности компания SplashData опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг худших паролей. В 2018 году список снова возглавили не менее традиционные 123456 и password. Эти пароли занимают первое и второе места уже пятый год подряд.
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Но есть в рейтинге и необычные дебютанты. Так, двадцать первое и третье места заняли пароли charlie и donald, шестое — 111111, восьмое и одиннадцатое — sunshine и princess, а на четырнадцатом расположился 666666.
По словам Моргана Слейна (Morgan Slain), это настоящая загадка, почему пользователи продолжают подвергать себя такому риску, несмотря на частые новости о взломах и масштабных утечках пользовательских данных.
В десятку худший паролей вошли:
- 123456
- password
- 123456789
- 12345678
- 12345
- 111111
- 1234567
- sunshine
- qwerty
- iloveyou
Сравни эти пароли с худшими паролями 2017 года.
Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.
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