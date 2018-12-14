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Ничего не меняется: Названы худшие пароли 2018 года

Комментариев: 1
Уже несколько лет подряд самые худшие пароли не меняются.
Худшие пароли не меняются который год
Худшие пароли не меняются который год
iPhones.ru

Специализирующаяся на цифровой безопасности компания SplashData опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг худших паролей. В 2018 году список снова возглавили не менее традиционные 123456 и password. Эти пароли занимают первое и второе места уже пятый год подряд. 

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Но есть в рейтинге и необычные дебютанты. Так, двадцать первое и третье места заняли пароли charlie и donald, шестое  — 111111, восьмое и одиннадцатое — sunshine и princess, а на четырнадцатом расположился 666666. 

По словам Моргана Слейна (Morgan Slain), это настоящая загадка, почему пользователи продолжают подвергать себя такому риску, несмотря на частые новости о взломах и масштабных утечках пользовательских данных. 

В десятку худший паролей вошли: 

  • 123456
  • password
  • 123456789
  • 12345678
  • 12345
  • 111111
  • 1234567
  • sunshine
  • qwerty
  • iloveyou

Сравни эти пароли с худшими паролями 2017 года.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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Теги: пароли, итоги 2018 года
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
KonsL    14.12.2018, 14:36
Оценка:  0
KonsL
Бреешуть... у 2017-му "111111" та "sunshine" не було навіть у ТОП-25
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