Искусственный интеллект допишет неоконченную симфонию Бетховена

По наброскам Бетховена компьютер воссоздаст 10-ю симфонию.

Великий композитор умер в мае 1827 года в возрасте 57 лет. В конце жизни он успел завершить принесшую ему мировую славу 9-ю симфонию и начать работу над 10-й. Но завершить ее Бетховену не удалось, от него остались только неоконченные наброски.

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По сообщению Le Figaro, исправить это досадное обстоятельство попытается международная команда музыковедов и программистов, использующая самообучаемый софт, проанализировавший все творческое наследие великого композитора. Специалисты предполагают, что их программа сможет дописать симфонию за Бетховена.

Что из этого реально получится можно будет услышать 28 апреля 2020 года в Бонне на юбилейных торжествах, посвященных 250-летию Людвига ван Бетховена. Ожидается, что презентация дописанной симфонии станет одним из главных событий торжеств.

Напомним, ране уже сообщалось, что искусственный интеллект дописал незавершенную симфонию.