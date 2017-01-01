Искусственный интеллект дописал незавершенную симфонию

Спустя 100 лет была дописана 10 симфония Малера.

Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910. При жизни этот человек был знаменит как один из лучших дирижеров мира, но его таланты композитора мало кто ценил. Лишь спустя полвека после смерти произведения Малера стали популярны. А незаконченная симфония № 10 вызывала большой интерес, потому что она так и останется недописанной.

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Однако, используя современные методы, ученые попытались «воскресить» дух умершего композитора. Они создали нейросеть, которая проанализировала первые шесть минут десятой симфонии Малера и начала выдвигать свои варианты ее продолжения. Программа предлагала на выбор четыре варианта из десяти нот, затем человек выбирал из них самый лучший. Затем ИИ снова анализировал музыку и предлагал свою последовательность нот и так далее.

Создатели технологии также опросили некоторых зрителей, и оказалось, что многие заметили, когда закончилось оригинальное произведение, и началась часть, сгенерированная искусственным интеллектом. По их словам, в произведении перестала чувствоваться эмоциональная глубина. Создатели признаются, что хоть программа и проанализировала достаточный массив данных, ей не удается воссоздать типичные черты композитора, и его любители могут легко заметить подвох.

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Работая над этой технологией, ученые задались вопросом, может ли быть искусственный интеллект настолько умным, чтобы самостоятельно создавать целые музыкальные произведения с нуля или же это прерогатива только человека? Пока таких программ не создано, ИИ до сих пор нуждается в человеческом контроле, чтобы «сочинить» что-то действительно стоящее. Создатели сравнивают такую функцию искусственного интеллекта с написанием картин с помощью программного обеспечения: даже с появлением специальных программ картины хороших художников не теряют популярности.

Напомним, ранее сообщалось, что новый искусственный интеллект оказался слишком опасным.