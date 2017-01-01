На крупнейшие IT-компании подали в суд за использование детского труда

Иск предъявлен Apple, Google, Microsoft, Dell и Tesla.

Некоммерческая организация International Rights Advocates подала коллективный иск против Apple, Google, Microsoft, Dell и Tesla. Их обвиняют в использовании детского труда при добычи кобальта в Республике Конго.

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В иске говорится, что компании знали, что кобальт, который они покупают для своих аккумуляторов, добывался детьми. Они часто получают травмы и умирают в шахтах.

Маленькие дети, добывающие кобальт ответчиков, не просто вынуждены работать на полную ставку, выполняя чрезвычайно опасные работы по добыче полезных ископаемых в ущерб их образованию и будущему. Их регулярно калечат и убивают в результате обвалов туннелей и других известных опасностей, характерных для добычи кобальта в Конго.

Иск был подан в округе Колумбия, США, Терренсом Коллингсвортом от имени нескольких человек. Они считают, что Apple и другие компании разными способами стараются не упоминать, что дети добывают кобальт для них.

Коллингсворт хочет, чтобы дело рассматривалось в суде присяжных. Он требует, чтобы производители финансировали «надлежащую медицинскую помощь» шахтёрам и «уменьшили воздействие на окружающую среду».

Apple никак не комментировала иск, но ранее она сталкивалась с похожим обвинением. Тогда компания заявила, что не смогла определить происхождение кобальта, который она использует.

Напомним, ранее сообщалось, что на заводах Apple трудились дети.