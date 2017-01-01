Музыка и искусственный интеллект: Эксперименты от Google
Что может сделать искусственный интеллект в музыке?
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Мало кто знает, что независимые разработчики выкладывают интересные экспериментальные разработки на специальный портал от Google. Там есть множество необычных экспериментов с искусственным интеллектом.
Блогер из DISTRICT 23 проверил некоторые из этих разработок. Наверняка и вы захотите опробовать некоторые из них.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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