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Музыка и искусственный интеллект: Эксперименты от Google

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Что может сделать искусственный интеллект в музыке?

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Мало кто знает, что независимые разработчики выкладывают интересные экспериментальные разработки на специальный портал от Google. Там есть множество необычных экспериментов с искусственным интеллектом. 

Блогер из DISTRICT 23 проверил некоторые из этих разработок. Наверняка и вы захотите опробовать некоторые из них.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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