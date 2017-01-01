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Как создать эффект огня на светодиодной ленте: Эксперименты

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Такие красивые эффекты украсят Новый год.

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Блогер AlexGyver показал, как можно сделать крутые огненные эффекты на светодиодных лентах и Arduino.

Для этого нужна сама светодиодная лента, мини-компьютер и специальная прошивка, которую нужно установить на Arduino. Схема сборки очень простая и даже неспециалист может понять принцип работы.

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: видео, эксперименты
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