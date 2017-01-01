Как создать эффект огня на светодиодной ленте: Эксперименты
Такие красивые эффекты украсят Новый год.
Читай также: Луч смерти своими руками: Эксперименты
Блогер AlexGyver показал, как можно сделать крутые огненные эффекты на светодиодных лентах и Arduino.
Для этого нужна сама светодиодная лента, мини-компьютер и специальная прошивка, которую нужно установить на Arduino. Схема сборки очень простая и даже неспециалист может понять принцип работы.
Напомним, ранее блогеры показывали, на что способно высокое напряжение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил