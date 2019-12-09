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Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile

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Сами телефоны пока еще могут работать, но обновлений на них не будет.
Мобильная версия "десятки" больше не поддерживается
Мобильная версия "десятки" больше не поддерживается
msreview.net

Остановка поддержки означает, что Microsoft больше не будет программно обновлять старые смартфоны. То есть, если обнаружится какая-то уязвимость в безопасности или баг в системе, то с ней никто ничего не будет делать. При этом смартфоны на Windows 10 Mobile будут работать как и раньше.

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Последний смартфон на Windows 10 Mobile вышел в 2017 году — с тех пор систему никто не развивал. Microsoft еще в начале 2019 года посоветовала пользователям перейти на другие операционные системы.

С 10 декабря 2019 года Windows 10 Mobile можно официально считать «мертвой».

И похоже, что мобильную Windows мы больше не увидим. Microsoft сделала выбор в пользу Android — в конце 2020 года выйдет смартфон Surface Duo с двумя экранами и на Android с фирменной оболочкой Microsoft Launcher.

Предыдущая версия мобильной системы от Microsoft, Windows Phone 8.1, закрылась еще в 2017 году. С тех пор систему не поддерживают и не выпускают обновления. В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia и начала выпускать смартфоны под брендом Lumia. Но объединение не помогло сделать мобильную Windows популярной, а теперь Nokia выпускает Android-смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в следующем году.

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Теги: Windows 10 Mobile, Microsoft
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