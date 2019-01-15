Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в следующем году

Обновления под операционку выпускаться не будут.

Корпорация Microsoft объявила, что с 14 января 2020 года будет прекращена поддержка многими любимой операционной системы Windows 7. Речь идет о бесплатных обновлениях, которые улучшали систему безопасности и стабилизировали исправлениях ошибок.

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До 14 января будет выпущено еще несколько крупных обновлений, а все последующие обновления можно будет получить за дополнительную плату. Как уточняет издание Digital Triends, платные обновление будет выпущены для корпоративных клиентов, которые пользуются программой расширенной поддержки, которая рассчитана до 2023 года.

По данным службы Net Applications, Win 7 установлена на 40,9% компьютеров под управлением Windows. Данная операционная система оказалась одной из самых успешных в истории корпорации, но у всего есть свое время. Как сказано в заявлении пресс-службы Windows: «Возможно, сейчас самое время двигаться дальше».

Напомним, ранее эти же сроки назывались в 2017 году.

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