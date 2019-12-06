Зафиксирована первая смерть от реактивного ранца

Джетпак взорвался и пилот упал с высоты.

Работающие прототипы так называемых джетпаков были созданы еще в середине XX века, но они до сих пор недоступны для покупки и демонстрируются только на различных фестивалях. А причина недоступности кроется в их небезопасности, потому что пилоты постоянно рискуют разбиться о землю. Именно это недавно и произошло во время фестиваля в Пуэрто-Рико — летевший на реактивном ранце человек упал на землю с большой высоты и разбился насмерть.

Пилот упал на землю elnuevodia.com

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По данным испанского издания Elnuevodia, несчастный случай произошел в парке аттракционов 4 декабря 2019 года. Реактивным ранцем управлял 49-летний пилот по имени Келман Джеймс Ричес, приехавший из американского штата Флорида. Во время полета джетпак по неизвестным пока причинам взорвался и экстремал упал на землю как минимум с 6-метровой высоты. Его сразу же повезли в больницу, но от полученных травм он скончался.

Как бы резко это не звучало, смертельный случай с участием реактивного ранца должен был когда-нибудь случиться. Дело в том, что падения при полете на джетпаках это далеко не редкость, поэтому в большинстве случаев полеты проводятся над поверхностью воды. То, что погибший Келман Ричес летал над парком аттракционов — это большая редкость и организаторы явно осознавали опасность экстремального номера. К счастью, на момент падения экстремала в парке уже практически не осталось посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что британский Железный человек установил рекорд скорости полета.