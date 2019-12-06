Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зафиксирована первая смерть от реактивного ранца

Комментариев: 1
Джетпак взорвался и пилот упал с высоты.
Джетпак взорвался в воздухе
Джетпак взорвался в воздухе
elnuevodia.com

Работающие прототипы так называемых джетпаков были созданы еще в середине XX века, но они до сих пор недоступны для покупки и демонстрируются только на различных фестивалях. А причина недоступности кроется в их небезопасности, потому что пилоты постоянно рискуют разбиться о землю. Именно это недавно и произошло во время фестиваля в Пуэрто-Рико — летевший на реактивном ранце человек упал на землю с большой высоты и разбился насмерть.

Пилот упал на землю
Пилот упал на землю
elnuevodia.com

Читай также: Умер первый вышедший в космос человек

По данным испанского издания Elnuevodia, несчастный случай произошел в парке аттракционов 4 декабря 2019 года. Реактивным ранцем управлял 49-летний пилот по имени Келман Джеймс Ричес, приехавший из американского штата Флорида. Во время полета джетпак по неизвестным пока причинам взорвался и экстремал упал на землю как минимум с 6-метровой высоты. Его сразу же повезли в больницу, но от полученных травм он скончался.

Как бы резко это не звучало, смертельный случай с участием реактивного ранца должен был когда-нибудь случиться. Дело в том, что падения при полете на джетпаках это далеко не редкость, поэтому в большинстве случаев полеты проводятся над поверхностью воды. То, что погибший Келман Ричес летал над парком аттракционов — это большая редкость и организаторы явно осознавали опасность экстремального номера. К счастью, на момент падения экстремала в парке уже практически не осталось посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что британский Железный человек установил рекорд скорости полета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: реактивный ранец, джетпак, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.12.2019, 13:58
Оценка:  +1
гость
Подарите на новый год ПНХ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь