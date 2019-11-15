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Британский Железный человек установил рекорд скорости полета

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Летающий костюм разогнал владельца до 136 км час.
Полет изобретателя
Полет изобретателя
скриншот видео

Британская Gravity Industries известна как производитель «костюмов Железного человека», которые уже не раз засветились в различных телешоу. Главный изобретатель компании решил самостоятельно продемонстрировать работу новой версии джетпака — и в процессе установил новый рекорд, разогнавшись до внушительной скорости, сопоставимой с автомобильной.

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Британский изобретатель и основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг создал свой «летающий костюм» ещё в 2017-м, а в текущем году усовершенствовал его конструкцию. Новая версия полностью напечатана на 3D-принтере: она легче и прочнее первого прототипа, а также позволяет владельцу регулировать мощность двигателей во время полёта.

"Это довольно весело, испытываешь прилив адреналина, когда рвёшься вперёд над волнами. Это действительно ощущается как полёты во сне", — заявил автор изобретения.

В ходе тестового полёта Браунинг развил скорость 136,89 километра в час, установив попавший в «Книгу рекордов Гиннесса» рекорд скорости для необычного типа транспорта.  Заодно он превзошёл собственное достижение двухлетней давности — тогда ему удалось разогнаться лишь до 51,53 километра в час.

Напомним, Реальный "Железный человек" уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: ракетный ранец, Железный человек, видео
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Комментариев (1)
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Люблю_Украину    15.11.2019, 17:32
Оценка:  0
Люблю_Украину
а почему над водой, не уверен в надежности?)
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