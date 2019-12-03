Гигантские карты своими руками: Эксперименты
Что нужно для создания огромных игральных карт?
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Блогеры из Live Today сделали гигантские игральные карты своими руками из больших листов картона.
Размер такой одной карты - 1,20 на 2,20 метров.
Блогеры сделали не только номинал 36 карт, но и рубашку.
А после они сыграли партию в дурака.
Напомним, ранее блогеры показывали, как добыть золото из хлама.
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