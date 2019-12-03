Гигантские карты своими руками: Эксперименты

Что нужно для создания огромных игральных карт?

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Блогеры из Live Today сделали гигантские игральные карты своими руками из больших листов картона.

Размер такой одной карты - 1,20 на 2,20 метров.

Блогеры сделали не только номинал 36 карт, но и рубашку.

А после они сыграли партию в дурака.

Напомним, ранее блогеры показывали, как добыть золото из хлама.