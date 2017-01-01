LG создает новый гибкий смартфон

Внешне он будет походить на Huawei Mate X.

Компания LG, как сообщает ресурс LetsGoDigital, проектирует очередной смартфон, оборудованный гибким дисплеем.

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Информация о новинке обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO).

Как можно видеть на патентных изображениях, аппарат будет выполнен в стиле гибкой модели Huawei Mate X. Иными словами, речь идёт об устройстве в форм-факторе книжки, у которого экран будет складываться наружу, как бы оборачивая собой корпус.

Патентная заявка LetsGoDigital.org

Владельцы смогут использовать гаджет в режиме смартфона с экранами на фронтальной и тыльной сторонах, а также в режиме небольшого планшета.

Иллюстрации говорят о наличии многомодульной камеры с вертикальным расположением оптических элементов. В её состав войдут три датчика изображения и светодиодная вспышка.

Патентная заявка LetsGoDigital.org

О сроках возможного появления новинки на коммерческом рынке ничего не сообщается. Не исключено, что LG покажет аппарат с описанным дизайном на выставке электроники CES 2020, которая пройдёт с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США), или на выставке мобильной индустрии MWC 2020 в испанской Барселоне (24–27 февраля).

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.

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