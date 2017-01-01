Sony создает собственный гибкий смартфон

Смартфон могут показать в конце года.

Ряд профильных изданий сообщили о том, что Sony работает над складным смартфоном. О том, что японцы занимаются разработкой мобильника с гибким дисплеем мы слышим не впервые. Но сейчас появились подробности о характеристиках устройства.

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По сведениям инсайдера с ником @Samsung_News_, сейчас компания тестирует прототип на базе Snapdragon 730, но не исключено, что на рынок новинка выйдет с флагманской платформой Snapdragon 855 и 5G-модемом Snapdragon X50.

При выборе гибкой матрицы предпочтение отдано дисплею производства LG, питает устройство аккумулятор емкостью 3220 мАч и упоминается камера с 10-кратным зумом, а вот сколько датчиков изображения и какие она получила, не сообщается.

Вот и все что известно о начинке новинки. Предполагается, что свой складной смартфон Sony может представить в конце нынешнего года или в начале следующего.

На уровне слухов говорят о том, что смартфон получил растягивающийся дисплей, который можно увеличить в ширину до размера компактного планшета. Похоже, что тут хотят предложить специальный роликовый механизм, позволяющий «растянуть» матрицу.

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.