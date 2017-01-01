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Как сделать фотографию из монеты: Эксперименты

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Серебряная монета может стать донором для создания фото.

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Для того, чтобы напечатать фото из серебра, сначала нужно растворить его в азотной кислоте. Но будьте осторожны: при растворении образуется газ диоксид азота, который нельзя вдыхать. При полном растворении получается нитрат серебра, который при остывании выпадает в виде кристаллов.

Чтобы создать фотографию - нужно создать соленую бумагу. Затем на бумагу нужно нанести светочувствительный слой из нитрата серебра. 

После проявления бумагу промывают тиосульфатом натрия, чтобы закрепить изображение.

Напомним, ранее блогеры проводили 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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