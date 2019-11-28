Легендарный дизайнер Apple Джони Айв окончательно покинул компанию

Его имя даже стерли с сайта Apple.

Известный дизайнер Джонни Айв (Jony Ive) исчез со страницы лидеров Apple на фирменном сайте. Суды по всему, его время в компании окончательно подошло к концу.

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Джонни Айв присоединился к команде Apple в 1992 году и возглавлял команду дизайна с 1996 года. Последние дни дизайнера в Apple были окутаны тайной. В июне компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщала о грядущем уходе Айва «в конце года».

Теперь на страничке руководства на сайте Apple сначала пропала фотография, а затем и все упоминания о Джонни Айве.

Apple останется главным клиентом новой дизайнерской компании Айва, которая называется LoveFrom. Айв открыл компанию совместно со своим другом — дизайнером Марком Ньюсоном (Marc Newson). Последний работал в Apple с 2014 года. С уходом Айва, дизайн аппаратного и программного обеспечения перейдёт под ответственность главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Джобс завещал уничтожить Google.