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Легендарный дизайнер Apple Джони Айв окончательно покинул компанию

Комментариев: 1
Его имя даже стерли с сайта Apple.
Айв окончательно покинул Apple
Айв окончательно покинул Apple
iguides.ru

Известный дизайнер Джонни Айв (Jony Ive) исчез со страницы лидеров Apple на фирменном сайте. Суды по всему, его время в компании окончательно подошло к концу. 

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Джонни Айв присоединился к команде Apple в 1992 году и возглавлял команду дизайна с 1996 года. Последние дни дизайнера в Apple были окутаны тайной. В июне компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщала о грядущем уходе Айва «в конце года». 

Теперь на страничке руководства на сайте Apple сначала пропала фотография, а затем и все упоминания о Джонни Айве. 

Apple останется главным клиентом новой дизайнерской компании Айва, которая называется LoveFrom. Айв открыл компанию совместно со своим другом — дизайнером Марком Ньюсоном (Marc Newson). Последний работал в Apple с 2014 года. С уходом Айва, дизайн аппаратного и программного обеспечения перейдёт под ответственность главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса (Jeff Williams). 

Напомним, ранее сообщалось, что Стив Джобс завещал уничтожить Google.

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Теги: Джони Айв, Apple
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Іван-Сірко    28.11.2019, 17:24
Оценка:  0
Іван-Сірко
Apple умирает. Стив Джобс умер, а Пи.дар Тим Кук думает только как спонсировать развращенцевв из ЛГБТ.
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