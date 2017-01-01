MacBook Pro лишится версии на 15 дюймов

Останутся только 13 и 16 дюймовые дисплеи.

После внезапного анонса Apple AirPods Pro, в сети начали ходить разговоры о скором, точно таком же внезапном анонсе MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Судя по последним данным, устройство будет продемонстрировано уже в течение этой недели, но что более важно, после его анонса компания прекратит выпуск 15-дюймовых моделей.

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Так, американское издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому еще не представленный ноутбук будет продаваться по цене 15-дюймового варианта, при этом также он должен будет заменить старшую версию MacBook Pro, оставив в линейке лишь два варианта: на 13 и 16 дюймов. Напомним, что на данный момент 15-дюймовый MacBook Pro можно купить от 2,4 тыс долларов.

К слову, интернет-инсайдеры утверждают, что новинка получит безрамочный дисплей, за счет чего габариты ноутбука не будут отличаться от актуальной 15-дюймовой модели.

Напомним, ранее сообщалось, что MacBook Pro загорелся и взорвался на коленях у хозяина.