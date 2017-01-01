Переключиться на мобильную версию
Тренды:

MacBook Pro лишится версии на 15 дюймов

Комментариев: 0
Останутся только 13 и 16 дюймовые дисплеи.
Концепт-арт MacBook Pro 16"
Концепт-арт MacBook Pro 16"
bloomberg.com

После внезапного анонса Apple AirPods Pro, в сети начали ходить разговоры о скором, точно таком же внезапном анонсе MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Судя по последним данным, устройство будет продемонстрировано уже в течение этой недели, но что более важно, после его анонса компания прекратит выпуск 15-дюймовых моделей.

Читай также: Apple добавила к MacBook Pro мощности

Так, американское издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому еще не представленный ноутбук будет продаваться по цене 15-дюймового варианта, при этом также он должен будет заменить старшую версию MacBook Pro, оставив в линейке лишь два варианта: на 13 и 16 дюймов. Напомним, что на данный момент 15-дюймовый MacBook Pro можно купить от 2,4 тыс долларов.

К слову, интернет-инсайдеры утверждают, что новинка получит безрамочный дисплей, за счет чего габариты ноутбука не будут отличаться от актуальной 15-дюймовой модели.

Напомним, ранее сообщалось, что MacBook Pro загорелся и взорвался на коленях у хозяина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь