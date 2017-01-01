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В Китае запустили разработку 6G-сетей

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Технологию разрабатывают сразу две группы.
Китай начал разработку сетей нового поколения
Китай начал разработку сетей нового поколения
tadviser.ru

Представитель министерства науки и технологий Китая выступил с официальным сообщением, согласно которому ведомство запустило параллельную разработку 6G-сетей сразу двумя группами различных специалистов.

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Так, в одну из них войдут представители ведомств, которые заинтересовано в разработке нового стандарта, а в другую ученые из 37 университетов, исследовательских институтов и технологических компаний. При этом каждая из этих групп должна будет обособленно представить министерству науки свои предложения касательно сетей 6G.

При этом стоит отметить, что само китайское ведомство прямо заявляет, что разработка нового поколения мобильных сетей находится на крайней зачаточном уровне — сейчас ученые даже не предполагают, каким образом можно хотя бы в теории технически реализовать поставленную перед ними задачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина примет участие в разработке связи стандарта 5G.

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Теги: 6G-связь
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