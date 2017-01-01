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Huawei санкций не боится: Компания готова к блокаде со стороны США

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В компании заявляют, что готовы находиться под санкциями вечно.
Huawei готова к пролонгированию санкций
Huawei готова к пролонгированию санкций
ferra.ru

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что китайская компания может отлично себя чувствовать на глобальном рынке и без США. Американские санкции оказались неэффективны.

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Чжэнфэй также отметил, что китайско-американские торговые переговоры его не беспокоят. По его мнению, Huawei — не является основным вопросом в торговой войне, потому что у компании практически нет деловых отношений с США. При этом Чжэнфэй утверждает, что никакой конфронтации с американскими властями у производителя устройств нет.

Сейчас Huawei создаёт собственный пакет решений для сетей 5G, не используя никаких американских технологий. И сложившаяся ситуация китайцев, похоже, не волнует. Чжэнфэй заявил, что не ожидает снятия санкций с компании.

"Они (прим. США) могут держать нас там вечность, потому что у нас всё будет хорошо и без них", - добавил глава Huawei.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

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Теги: Huawei, США, санкции, Китай
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