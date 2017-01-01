NASA показало панораму Млечного пути

Наша галактика запечатлена телескопом TESS.

Космическое агентство NASA представило обществу долгожданный захватывающий новый вид нашего Млечного пути на новом панорамном изображении южного неба, созданного после года наблюдений с помощью их транзитного спутника для съемки экзопланет (TESS).

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Потрясающая панорама была построена из 208 изображений TESS, сделанных во время первого года научной работы спутника NASA. Космическая мозаика раскрывает как красоту окрестностей Земли, так и невероятные способности камер TESS. Вот что по этому поводу отметил Итан Крузе, сотрудник программы NASA, собиравший мозаику фотоснимков:

«Анализ данных TESS фокусируется на отдельных звездах и планетах отдельно, но я хотел сделать шаг назад и выделить все сразу, с целью действительно подчеркнуть захватывающий вид, который позволяет сделать TESS».

На карте видно свет Млечного Пути (по краям), а также море звезд южного полушария. При этом TESS обнаружил 29 новых экзопланет, которые находятся за пределами Солнечной системы Земли, а также более 1000 планет-кандидатов.

TESS разделил южное небо на 13 секторов и в течение почти месяца снимал изображения каждого из них, используя четыре камеры, которые в общей сложности содержат 16 устройств. Эти камеры снимали весь сектор неба каждые 30 минут в рамках поиска транзита экзопланет.

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Среди многих заметных небесных объектов видны светящаяся полоса Млечного Пути, наша домашняя галактика, видимая по краям, туманность Орион (вверху), облако новорожденных звезд, и Большое Магелланово Облако (в центре), а также находящаяся поблизости галактика, расположенная примерно в 163 000 световых лет.

Некоторые звезды, такие как Альфа Центавра, настолько ярки, что создали длинные, похожие на шипы явления, называемые следами насыщения. Другие, как Ригель, создают призрачные пятна, поскольку их свет отражается от элементов системы камер TESS.

Яркие темные линии — это промежутки между детекторами в системе камер TESS. В течение первого года работы спутника каждая из его камер сделала 15 347 30-минутных фотографий.

Полученные изображения являются лишь частью более чем 20 терабайт данных с южного неба, которые вернула TESS, что эквивалентно потоковой передаче почти 6000 фильмов HD.

В дополнение к открытиям экзопланет, спутник NASA захватил комету в нашей Cолнечной системе, следил за развитием многочисленных звездных взрывов, называемых сверхновыми, и обнаружил звезду, разорванную на части черной дырой. В данный момент TESS направлен на северное полушарие, чтобы в течение года предоставить науке тысячи новых открытий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Андромеде нашли следы поглощенных галактик.