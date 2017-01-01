Млечный путь ворует газ из другой галактики

Гигантские массы газа притягиваются из Магелланова облака.

Астрономы, наконец, выяснили, откуда берутся гигантские массы газа между галактиками, и были очень удивлены: так называемая Leading Arm (т.е. "ведущая рука") происходит не из большей из двух соседних галактик, как это думали до сих пор. На самом деле гравитация Млечного пути вырывает газ из меньшего Магелланова облака. При этом интересно то, что этот газовый поток поставляет в Млечный путь сырье для нового звездообразования.

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Большое и Малое Магеллановы облака – это ближайшие соседи нашей галактики – Млечного пути, и они находятся в тесном взаимодействии как друг с другом, так и с нашей родной галактикой. Обе наши соседки связаны между собой как магнитным мостом, так и газовым потоком. Еще один газовый поток, который получил называние Leading Arm, протянулся от обоих Магеллановых облаков до Млечного пути.

Но откуда исходит этот гигантский газовый поток? Известно, что возраст Leading Arm составляет от одного до двух миллиардов лет. И на протяжении всего этого времени его водород в форме газа является важнейшим сырьевым поставщиком для звездообразования во Млечном пути. Но из какой из двух соседок Млечного пути "высасывается" этот газ, до сих пор является предметом научных дискуссий.

"Поступает этот газ из Большого или из Малого Магелланова облака? И был он вытолкнут оттуда однократно, или это повторяется раз за разом? В этом заключался вопрос", - объясняет автор исследования Эндрю Фокс из Института исследования космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе. Ему и его коллегам удалось прояснить эту загадку, проведя «космическую экспертизу» - они определили химические «отпечатки пальцев» газового потока. Для этого они с помощью космического телескопа Хаббл подвергли анализу спектр ультрафиолетового излучения семи квазаров, которые светят в нашу сторону через газовый поток.

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Результат оказался неожиданным.

"Мы выяснили, что газ в потоке Leading Arm по всем параметрам происходит из Малого Магелланова облака", - говорит Фокс. Вопреки ожиданиям, огромный "газопровод" черпает свой материал (как минимум большей частью) в меньшей из двух Магеллановых галактик. При этом астрономы считают, что этот газ никак не мог двигаться в противоположном направлении, то есть из Магелланова облака, ибо значения кислорода в самой старой части этого потока для этого слишком низки.

Как они считают, сила притяжения большей из обеих галактик могла бы стать главной причиной «воровства» газа из меньшей галактики.

"Большое Магелланово облако явно выиграло в "перетягивании каната", в результате чего оно высосало огромные количества газа из своей меньшей соседки", - объясняет Фокс.

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Интересно еще вот что: газовый поток был явно вытолкнут не единовременно. Разница в элементарной структуре и составе указывает на то, что в газовом потоке Leading Arm существуют как минимум три различных по возрасту зоны. К тому же исследователи обнаружили явные сходства в составах газового потока Leading Arm и другого газового облака, раскинувшегося за обеими галактиками. Исходя их этого, ученые предположили, что оба газовых объекта происходят именно из Малого Магелланова облака.

Также астрономы выяснили, что Leading Arm значительно больше по размерам, чем предполагалось до сих пор. Эта газовая структура охватывает область неба от 60 до 80 угловых градусов. Причем точного картирования этой огромной области еще не существует, и этим Фокс и его коллеги собираются заняться на следующем этапе.