Для просмотра сериалов создали черный ящик

Телеканал HBO представил устройство для сохранения приватности при просмотре сериалов.

Устройство под названием HBO Box представляет собой чёрную картонную коробку, в которой сделаны прорези для ног. По периметру сделаны вентиляционные отверстия, позволяющие закрываться в коробке с головой и спокойно смотреть видео, спрятавшись от окружающих.

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Продаваться HBO Box не будет. Изобретение разыграют среди американских студентов, для которых оно и создано. Создатели HBO Box заявляют, что их картонная защита позволит обеспечить приватное пространство для всех, кто не может в студенческом общежитии остаться наедине с самим собой.

HBO Box достанется каждому студенту, кто сможет убедительно аргументировать, почему им необходима эта коробка.

Напомним, ранее сообщалось, что поклонники сериала Во все тяжкие судятся с Apple, "отобравшей" у них половину сезона.