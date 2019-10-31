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AirPods Pro оказались одноразовыми

Комментариев: 1
Отремонтировать их практически невозможно.
Разбор наушников
Разбор наушников
ifixit

Лаборатория iFixit, специализирующаяся на разборке смартфонов и популярных аксессуаров, изучила устройство недавно анонсированных наушников AirPods Pro. Помимо эргономичного дизайна, качественной сборки и интересных технологических фишек специалисты отметили у гаджета одну неприятную особенность.

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Ключевой чертой AirPods Pro стало наличие функции активного шумоподавления. Однако в угоду компактности компании пришлось пожертвовать ремонтопригодностью.

Без повреждения корпуса можно снять только заменяемые силиконовые амбушюры стоимостью $4 за пару. Открыть чашку наушников удалось лишь с помощью скальпеля — она надёжна приклеена на клей-герметик.

Ещё одна особенность устройства — аккумулятор с напряжением 3,7 вольта, выполненный в форм-факторе «таблетки», который припаян к плате устройства. Внутри наушников есть компактная катушка индуктивности для беспроводной зарядки. Разборке подвергся и зарядный кейс AirPods Pro. Для извлечения компонентов специалистам iFixit пришлось воспользоваться тисками и приложить грубую силу.

Заключением iFixit стала невозможность ремонта наушников. Компоненты AirPods Pro надёжно приклеены внутри корпуса. В случае поломки в сервисном центре Apple пользователю попросту предложат приобрести вышедший из строя наушник или зарядный кейс, а сломанный экземпляр утилизируют.  

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал наушники, которые изменят мир.

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Теги: AirPods Pro, ремонт, наушники, Apple
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Комментариев (1)
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Антибес    31.10.2019, 17:25
Оценка:  0
Антибес
Очень хороший бизнес на лохах!Браво!)))))
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