AirPods Pro оказались одноразовыми
Лаборатория iFixit, специализирующаяся на разборке смартфонов и популярных аксессуаров, изучила устройство недавно анонсированных наушников AirPods Pro. Помимо эргономичного дизайна, качественной сборки и интересных технологических фишек специалисты отметили у гаджета одну неприятную особенность.
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Ключевой чертой AirPods Pro стало наличие функции активного шумоподавления. Однако в угоду компактности компании пришлось пожертвовать ремонтопригодностью.
Без повреждения корпуса можно снять только заменяемые силиконовые амбушюры стоимостью $4 за пару. Открыть чашку наушников удалось лишь с помощью скальпеля — она надёжна приклеена на клей-герметик.
Ещё одна особенность устройства — аккумулятор с напряжением 3,7 вольта, выполненный в форм-факторе «таблетки», который припаян к плате устройства. Внутри наушников есть компактная катушка индуктивности для беспроводной зарядки. Разборке подвергся и зарядный кейс AirPods Pro. Для извлечения компонентов специалистам iFixit пришлось воспользоваться тисками и приложить грубую силу.
Заключением iFixit стала невозможность ремонта наушников. Компоненты AirPods Pro надёжно приклеены внутри корпуса. В случае поломки в сервисном центре Apple пользователю попросту предложат приобрести вышедший из строя наушник или зарядный кейс, а сломанный экземпляр утилизируют.
Напомним, ранее сообщалось, что Google показал наушники, которые изменят мир.
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