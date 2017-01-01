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Киберглаз своими руками: Эксперименты

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Напугай друзей на Хэллоуин.

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Блогер AlexGyver решил создать бионический глаз, который может реально напугать ваших друзей. Для этого использовался мини-компьютер Arduino nano, батарея и два сервопривода.

После этого создается сам глаз, рисуется зрачок и вставляется в очки. А после нужно написать алгоритм, который будет имитировать движение глаза при повороте головы.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.
 

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Теги: видео, эксперименты
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