Киберглаз своими руками: Эксперименты

Напугай друзей на Хэллоуин.

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Блогер AlexGyver решил создать бионический глаз, который может реально напугать ваших друзей. Для этого использовался мини-компьютер Arduino nano, батарея и два сервопривода.

После этого создается сам глаз, рисуется зрачок и вставляется в очки. А после нужно написать алгоритм, который будет имитировать движение глаза при повороте головы.