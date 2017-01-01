Киберглаз своими руками: Эксперименты
Напугай друзей на Хэллоуин.
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Блогер AlexGyver решил создать бионический глаз, который может реально напугать ваших друзей. Для этого использовался мини-компьютер Arduino nano, батарея и два сервопривода.
После этого создается сам глаз, рисуется зрачок и вставляется в очки. А после нужно написать алгоритм, который будет имитировать движение глаза при повороте головы.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.
Полная версия правил