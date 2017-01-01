Тест: Угадайте, кому принадлежат известные цитаты?

Проверьте свою интуицию или эрудицию.

Пруфы и достоверность источников - больная тема современного информационного пространства. Однако, все началось давно. Нам знакомы многие цитаты известных людей, которые повлияли на ход истории, однако, их ли это мысли. Угадайте, кому принадлежит известная фраза.

Напомним, ранее мы узнавали, какие изобретения мы используем не так, как планировалось.