Тест: Какие изобретения мы используем не так, как планировалось

Вы когда-нибудь задумывались о том, что некоторые вещи, которые каждый день попадаются нам на глаза, впервые увидели свет в совсем ином амплуа?

На самом деле, история знает много таких примеров. Многие лекарства изначально синтезировались вовсе как не лекарства, а некоторые материалы создавались для других целей. Получится ли у вас угадать первоначальное предназначение таких изобретений?

Будьте внимательны - правильные ответы могут быть очень неожиданными.

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