Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тест: Какие изобретения мы используем не так, как планировалось

Комментариев: 0
Вы когда-нибудь задумывались о том, что некоторые вещи, которые каждый день попадаются нам на глаза, впервые увидели свет в совсем ином амплуа?

На самом деле, история знает много таких примеров. Многие лекарства изначально синтезировались вовсе как не лекарства, а некоторые материалы создавались для других целей. Получится ли у вас угадать первоначальное предназначение таких изобретений?

Будьте внимательны - правильные ответы могут быть очень неожиданными.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: тесты, тест, изобретения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь