Apple запатентовала умное кольцо iRing

По функциям оно похоже на Apple Watch.

Компания Apple подала заявку в американское патентное ведомство с описанием работы небольшого устройства, которое можно носить на пальце. Предположительно, речь идет об умном кольце.

Рендер умного кольца gizchina.com

Умное кольцо включает процессор, микрофон и модуль для беспроводного соединения. Есть также датчики для фиксации движений и небольшая сенсорная поверхность, а также вращающаяся головка для навигации.

Рендер кольца gizchina.com

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По задумке разработчиков умное кольцо не будет использоваться в одиночку. Проводится аналогия с Apple Watch. То есть этот гаджет позволит управлять некоторыми функциями iPhone и iPad, даже если вы не держите их в в руках. Взаимодействия могут осуществляться через сенсорную зону или голосовые команды через Siri.

В описании патента говорится, что использование устройств с сенсорными экранами может быть «громоздким, неудобным или неэффективным для определенных видов деятельности и приложений», а также «неприемлемым в одних социальных средах или даже опасным в других». Умное кольцо позволит незаметно подать сигнал тревоги в опасных ситуациях или быстро реагировать на уведомления и сообщения, оставаясь незамеченным.

Патентная заявка gizchina.com

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Появление подробностей о зарегистрированном патенте не означает, что мы скоро увидим готовый продукт на рынке. Это лишь говорит о том, что компания заинтересована в этой конкретной отрасли и собирается защищать свои будущие интересы. Поэтому пока рано задумываться, когда кольцо выйдет на рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новую систему идентификации пользователей.