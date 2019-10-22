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Вышедшие в космос женщины хотят покорить Луну

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Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир настроены стать первыми на Луне.
Первые женщины в открытом космосе
Первые женщины в открытом космосе
NASA

В минувшую пятницу, 18 октября, Кук и Меир выполнили первый в истории космонавтики выход в открытый космос в составе исключительно женского коллектива, и, находясь за бортом Международной космической станции (МКС), они заменили неисправный элемент оборудования, который помогает обеспечивать станцию электропитанием. Вчера, 21 октября, Меир и Кук обратились к СМИ в ходе веб-трансляции и поделились своим восторгом относительно новой лунной программы НАСА Artemis («Артемида»), а также выразили желание первыми ступить на поверхность естественного спутника нашей планеты.

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Перед стартом миссии к МКС в сентябре Меир сказала: «Я была бы абсолютно счастлива, если бы смогла стать первой женщиной, побывавшей на Луне. Это была бы для меня миссия, о которой я мечтала! Настало время вернуться на Луну, и я думаю, что нам удастся это сделать в ближайшем будущем, и я бы хотела стать членом команды этой лунной миссии».

Меир входит в число 12 женщин, состоящих в корпусе астронавтов НАСА и прошедших конкурсный отбор на право занять место в составе экипажа первой лунной миссии серии Artemis. Кук, возглавлявшая в минувшую пятницу исторический «полностью женский» выход в открытый космос, также входит в число этих 12 кандидаток.

В рамках программы Artemis NASA планирует организовать возвращение своих астронавтов на поверхность Луны в 2024 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах выбрали первых астронавтов.

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Теги: выход в космос, астронавты, женщины, Луна
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гость  (аноним)  22.10.2019, 14:41
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