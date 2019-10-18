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Первый в истории групповой женский выход в открытый космос: Трансляция

Комментариев: 3
Астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Майер сегодня выйдут в открытый космос с МКС.
Кристина Кох и Джессика Майер
Кристина Кох и Джессика Майер
Скриншот видео

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Первый в мире групповой женский выход в космос осуществят астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Майер. С технической точки зрения это — будничный эпизод плановой замены аккумуляторных батарей на внешней поверхности станции. С гуманитарной — первый в истории групповой женский выход в открытый космос. NASA обещает начать трансляцию в 14:50, выход продлится до вечера.

Напомним, первый в истории выход женщин в открытый космос должен был состояться в марте, но его отменили.

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Теги: космос, женщины, выход в космос, МКС, трансляция
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Комментариев (3)
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Яроcлав    18.10.2019, 15:23
Оценка:  0
Яроcлав
"Первый в истории групповой женский ..." - как символично)))))
mrf49    18.10.2019, 15:00
Оценка:  0
mrf49
Что лучше, религия или космонатвы?
Яроcлав    18.10.2019, 15:24
Оценка:  0
Яроcлав
лучше - только скрепный поп, который окропил святой водой ракету!
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