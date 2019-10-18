Первый в истории групповой женский выход в открытый космос: Трансляция

Астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Майер сегодня выйдут в открытый космос с МКС.

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Первый в мире групповой женский выход в космос осуществят астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Майер. С технической точки зрения это — будничный эпизод плановой замены аккумуляторных батарей на внешней поверхности станции. С гуманитарной — первый в истории групповой женский выход в открытый космос. NASA обещает начать трансляцию в 14:50, выход продлится до вечера.

Напомним, первый в истории выход женщин в открытый космос должен был состояться в марте, но его отменили.