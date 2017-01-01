Nokia готовит 500-долларовый смартфон с 5G

Основная камера будет иметь 64 Мп.

На рынке появилась однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7250, которая будет оснащаться модемом 5G и сделает смартфоны с 5G дешевле.

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Предположительно, данная платформа будет называться Snapdragon 735. И именно она ляжет в основу смартфона Nokia 8.2, анонс которого ожидается в начале следующего года.

Nokia 8.2, согласно ранним заявлениям представителей компании, будет стоить около 500 долларов. Сообщается, что аппарат получит 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64, 128 либо 256 ГБ флэш-памяти. Также ранее были данные о выдвижной фронтальной камере и основной квадрокамере с главным 64-мегапиксельным датчиком.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia выпустит телефон за 13 евро.