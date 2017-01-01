Nokia представила смартфон с пятью камерами

Nokia 9 PureView совмещает изображение сразу со всех камер.

Финская HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, представила первый смартфон с пятью камерами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

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Nokia 9 PureView оснащен оптикой Zeiss на задней панели гаджета. Производители утверждают, что автоматическое совмещение изображений с пяти камер позволит регулировать фокус снимка уже после съемки, а также даст «исключительный динамический диапазон» изображения размером в 12 мегапикселей.

HMD Global заявляет, что данный смартфон создан именно для фотографов, гаджет позволяет снимать в несжатом формате RAW и редактировать снимки непосредственно на устройстве.

Nokia 9 обладает шестидюймовым экраном, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, в нем установлено 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3320 мАч, уточняет The Verge.

Ожидается, что в продажу смартфон поступит в марте. В США он будет стоить 699 долларов, однако цены в других странах будут варьироваться в зависимости от рынка.

Напомним, ранее LG выпустила свой первый смартфон с пятью камерами.

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