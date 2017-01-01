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Китай стал рекордсменом по поданным патентным заявкам

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Только на Поднебесную приходится почти половина всех патентов в мире.
Китай лидирует по патентам
Китай лидирует по патентам
bits.media

Согласно отчёту Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO), одной из крупнейших в мире организаций для подачи и регистрации патентов, в 2018 году число заявок на регистрацию патентов в Китае достигло 1,54 млн. Это составляет почти половину всех заявок на патент, поданных по всему миру. Также отмечено, что большая доля этих патентов относится к сфере телекоммуникаций и компьютерных технологий.

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В 2018 году по всему миру изобретатели подали заявки на регистрацию 3,3 млн патентов, 14,3 млн заявок на регистрацию товарных знаков и 1,3 млн заявок на регистрацию изобретений в промышленности. Следует отметить, что более двух третей всех заявок было подано в странах Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi купила 1,5 тысяч патентов Microsoft.

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Теги: патенты, Китай
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