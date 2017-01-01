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Xiaomi выпустила самую быструю и дешевую зарядку

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Ее стоимость - всего 8 долларов.
Быстрая зарядка
Быстрая зарядка
ZMI

Компания ZMI известна тем, что производит для Xiaomi различные зарядные устройства: начиная от кабелей и заканчивая портативными внешними аккумуляторами. На этот компания отличилась тем, что представила, пожалуй, самое недорогое зарядное устройство мощностью 30 Вт, имеющее достаточно высокий уровень качества.

Быстрая зарядка
Быстрая зарядка
ZMI

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И да, всем известно, что компания уже выпускала зарядное устройство и на 65 Вт, но тут есть одно “но” — новинка мощностью в 30 Вт обойдется вам всего лишь в 8 долларов! Еще из интересного можно отметить, что новое зарядное устройство получило точно такой же дизайн, как и старшая версия на 65 Вт. Корпус состоит как из матового, так и глянцевого материалов, за счет чего создается ощущение премиальности зарядного блока.

По портам здесь все достаточно интересно: ZMI оснастила свое устройство полноразмерным разъемом USB и одним USB-C. Максимальной мощности можно добиться при подключении к разъему USB-C — тогда можно получить 30 Вт на вход, но ненамного меньше можно получить и от более привычного порта USB-A, а именно 27 Вт. Во время одновременного использования обоих портов выходная мощность составит не более 24 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала самую быструю зарядку с воздушным охлаждением.

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Теги: Xiaomi, зарядка
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