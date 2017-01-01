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Программист создал операционную систему для апокалипсиса

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Такая операционка будет работать даже на плохом "железе".
Операционка будет работать даже на плохом железе
Операционка будет работать даже на плохом железе
securitylab.ru

Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне нетребовательна к железу и создана, по словам её создателя, на случай наступления апокалипсиса.

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По мнению программиста, в случае глобальной катастрофы вся современная электроника и мощные компьютеры будут уничтожены — но люди, обладающие достаточным количеством знаний, смогут создать собственное железо, сконструировав компьютер с нуля. В плане системных требований Collapse OS крайне неприхотлива. Алгоритм её работы предусматривает полную индивидуальную сборку, а в качестве комплектующих для работы ОС можно использовать компоненты, найденные на постапокалиптической свалке.

Для запуска системы, по утверждению разработчика, достаточно 8 КБ свободного дискового пространства и 56 КБ оперативной памяти. Зарубиться в Fallout на таком ПК не получится — зато можно будет редактировать текстовые документы и компилировать исходные файлы ассемблера для широкого спектра микроконтроллеров и процессоров. Заявлена и поддержка широкого спектра устройств хранения.

По словам Дюпра, в ситуации, когда человечеству придётся буквально выживать, необходимость в такой «всеядной ОС» будет невероятно высока. По случаю релиза операционной системы разработчик выложил её в свободный доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса.

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Теги: операционная система
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