Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса

Огнемет стоит 500 долларов.

Огнемет Маска стоит 500 долларов

Компания The Boring Company, которая принадлежит бизнесмену и изобретателю Илону Маску, открыла предварительный заказ на огнеметы.

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За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

Работу огнемета продемонстрировал сам Маск.

“Не повторять. Также хочу подчеркнуть, что огнемет — это ужасная затея. Ни за что его не покупайте“, - предупредил он.

Макс с огнеметом 0:00 / 00:12

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. “Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху“, — написано на сайте компании.

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Также Маск в шутку опроверг слухи о том, что провокации зомби-апокалипсиса организуют для увеличения продаж The Boring Company.

“Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!“ — написал он в Twitter.

Компания The Boring Company (“boring“ — по английски и “бурильная“, и “скучная“) была создана для рытья тоннелей, которые, по задумке Маска, избавят мегаполисы от пробок.

Напомним, что Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании.