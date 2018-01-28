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Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса

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Огнемет стоит 500 долларов.

Огнемет Маска стоит 500 долларов
Огнемет Маска стоит 500 долларов

Компания The Boring Company, которая принадлежит бизнесмену и изобретателю Илону Маску, открыла предварительный заказ на огнеметы.

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За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

Работу огнемета продемонстрировал сам Маск.

“Не повторять. Также хочу подчеркнуть, что огнемет — это ужасная затея. Ни за что его не покупайте“, - предупредил он.

Макс с огнеметом
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К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. “Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху“, — написано на сайте компании.

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Также Маск в шутку опроверг слухи о том, что провокации зомби-апокалипсиса организуют для увеличения продаж The Boring Company.

“Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!“ — написал он в Twitter.

 

Great for roasting nuts 🔥 🥜

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Компания The Boring Company (“boring“ — по английски и  “бурильная“, и “скучная“) была создана для рытья тоннелей, которые, по задумке Маска, избавят мегаполисы от пробок.

Напомним, что Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании.

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Теги: Илон Маск, огнемет, зомби, Маск
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Источник: meduza.io

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