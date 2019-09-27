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Складной смартфон Galaxy Fold снова поломался

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На этот раз дело в дисплее. Но в компании уверяют, что это единичный случай.
На экране появилось пятно
На экране появилось пятно
techcrunch.com

В этом месяце начались продажи долгожданного смартфона Samsung Galaxy Fold, конструкция которого прошла существенную доработку. Теперь же стало известно о первом случае, когда на дисплее смартфона появилось дефектное пятно уже на второй день использования.

 

Пятно на экране
Пятно на экране
techcrunch.com

 

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Один из обозревателей заметил появление разноцветного пятна на дисплее. При этом смартфон не подвергался каким-либо экстремальным тестам. Разноцветное пятно круглой формы, диаметр которого около сантиметра, отчётливо видно на снимках, которые выложил в сеть Интернет обозреватель. Было отмечено, что смартфон не падал, не погружался в воду и не подвергался физическому воздействию. Обозреватель рассказал о том, что в апреле, когда должен был состояться запуск Galaxy Fold, он был в числе первых, кому в руки попал складной смартфон Samsung. Используя аппарат несколько дней, он не заметил каких-либо дефектов, смартфон продолжал нормально работать.

Сам обозреватель предполагает, что дефект появился из-за того, что он нажал на дисплей, когда пытался сложить смартфон. В настоящее время Samsung забрала устройство, чтобы выяснить причину появления дефекта. Вероятно, устройство отправится в Южную Корею, где дефект будет детально изучен, после чего производитель объявит природу его происхождения.

Напомним, через несколько дней после начала продаж, Samsung выпустила небольшое видео с рекомендациями по эксплуатации Galaxy Fold. Помимо прочего, там говорилось о том, что следует «использовать лёгкие прикосновения» к дисплею.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создает еще один складной смартфон.

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Теги: Galaxy Fold, Samsung
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
dimasvetik    27.09.2019, 14:59
Оценка:  0
dimasvetik
куплю за 100 гривен этот бракованый телефон
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