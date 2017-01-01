Samsung создает еще один складной смартфон

Смартфон выйдет в следующем году.

Samsung пока так и не начала продажи своего первого складного смартфона. Но, судя по приходящим из Южной Кореи известиям, компания уже работает над новым устройством со складным экраном. Причём на сей раз этот смартфон будет выполнен в форм-факторе вертикальной раскладушки.

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По данным информаторов, новый смартфон получит складывающийся по горизонтальной оси 6,7-дюймовый OLED-дисплей. Подобная конструкция сделает его компактнее Samsung Galaxy Fold и позволит ему легко помещаться в карман даже в разложенном состоянии. При всём этом смартфон окажется дешевле Galaxy Fold.

Помимо внутреннего складного дисплея новинка получит небольшой 1-дюймовый внешний экран для демонстрации уведомлений и другой информации. Но из-за небольшой диагонали этого дисплея, объём отображаемой на нём информации будет сильно ограничен.

Выход нового смартфона намечен на следующий год. Но из-за сильных отличий от Galaxy Fold, новинка вряд ли станет преемником этого аппарата и, скорее всего, окажется полностью независимым продуктом.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовала новый складной смартфон.

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