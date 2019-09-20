iPhone 11 взломали за три минуты

Уязвимость касается и iPhone 11 Pro .

На своей странице в Twitter специалист по кибербезопасности iBSparkes отчитался о создании эксплойта tfp0 для iPhone 11 и iPhone 11 Pro менее чем за три минуты. При этом никаких деталей взлома новых смартфонов хакер не озвучивает.

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О создании джейлбрейка для iOS 13 информации пока нет. Не исключено, что выявленная уязвимость будет устранена уже в обновлении iOS 13.1. При этом хакеры не исключают, что iBSparkes может продать сведения о взломе iPhone 11 либо самой Apple, либо другим заинтересованным в подобных сведениях лицам.

delivery -> tfp0 in under 3 minutes pic.twitter.com/9677B3rjpK — sparkey (@iBSparkes) September 20, 2019

Напомним, в iPhone 11 и его версиях использован новый, более защищённый процессор A13 Bionic, а сама Apple пообещала, что и iOS 13 будет лучше защищена, чем предыдущая версия операционной системы. При этом iOS 13 вышла в релиз с рекордным количеством недоработок.